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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1673

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2543)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201031/249870986/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1673.html

За последние 24 часа скончались 22 человека, из ковид-клиник страны выписаны 2 881 пациент, а с начала пандемии вылечился 22 691

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 673. Скончались 22 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено ​38 936 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 881 человек, с начала пандемии вылечился 22 691 пациент. Скончались 307.

В карантине в данное время находятся 3 001 человек, в стационарах – 4 136, в домашних условиях лечатся 9 531, на самоизоляции – 30 467.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

В предыдущие сутки в Грузии было выявлено 1 696 новых случаев, вылечились 2 906 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2543)


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