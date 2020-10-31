Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1673

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 673. Скончались 22 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 38 936 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 881 человек, с начала пандемии вылечился 22 691 пациент. Скончались 307.
В карантине в данное время находятся 3 001 человек, в стационарах – 4 136, в домашних условиях лечатся 9 531, на самоизоляции – 30 467.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
В предыдущие сутки в Грузии было выявлено 1 696 новых случаев, вылечились 2 906 человек.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.