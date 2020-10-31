13:27 31 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
LIVE:
Медицинское оборудование в клинике, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом. Батуми

В Грузии за сутки от коронавируса скончались 22 человека

photo : Government of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2543)
33901
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201031/249872628/V-Gruzii-za-sutki-ot-koronavirusa-skonchalis-22-cheloveka.html

Самый высокий суточный показатель смертности на этот раз зафиксирован в Тбилиси – десять человек, семь летальных случаев было в Аджарии и четыре в Имерети

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. В Грузии за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 22 человека, заявила на брифинге глава администрации правительства страны Натия Мезвришвили.

Паатаа Имнадзе и Амиран Гамкрелидзе
photo: Government of Georgia / FB
"Шанса заражения практически нет" - главные эпидемиологи Грузии о предстоящих выборах

Из них десять человек скончались в Тбилиси, семь – в Аджарии, четыре – в Имерети, а один – в Самцхе-Джавахети.

Таким образом, с начала пандемии в стране зафиксировано 307 смертей от коронавирусной инфекции.

С начала пандемии по сегодняшний день в стране выявлено ​38 936 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 881 человек, с начала пандемии вылечился 22 691 пациент. В карантине в данное время находятся 3 001 человек, в стационарах – 4 136, в домашних условиях лечатся 9 531, на самоизоляции – 30 467.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

В предыдущие сутки в Грузии было выявлено 1 696 новых случаев, вылечились 2 906 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2543)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Парламентские выборы в Грузии 2020 - регистрация избирателей на выборах
В Грузии начались парламентские выборы на фоне пандемии коронавируса – фото
Парламентские выборы в Грузии на фоне эпидемии коронавируса - видео
Парламентские выборы в Грузии на фоне эпидемии коронавируса - видео
Парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
Как проходят парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться