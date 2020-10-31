В Грузии за сутки от коронавируса скончались 22 человека

Самый высокий суточный показатель смертности на этот раз зафиксирован в Тбилиси – десять человек, семь летальных случаев было в Аджарии и четыре в Имерети

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. В Грузии за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 22 человека, заявила на брифинге глава администрации правительства страны Натия Мезвришвили.

Из них десять человек скончались в Тбилиси, семь – в Аджарии, четыре – в Имерети, а один – в Самцхе-Джавахети.

Таким образом, с начала пандемии в стране зафиксировано 307 смертей от коронавирусной инфекции.

С начала пандемии по сегодняшний день в стране выявлено ​38 936 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 881 человек, с начала пандемии вылечился 22 691 пациент. В карантине в данное время находятся 3 001 человек, в стационарах – 4 136, в домашних условиях лечатся 9 531, на самоизоляции – 30 467.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

В предыдущие сутки в Грузии было выявлено 1 696 новых случаев, вылечились 2 906 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.