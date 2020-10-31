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Первая университетская клиника

Самая молодая жертва коронавируса – в Тбилиси скончалась 15-летняя пациентка

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2544)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201031/249875730/Samaya-molodaya-zhertva-koronavirusa--v-Tbilisi-skonchalas-15-letnyaya-patsientka.html

К этому времени известно лишь то, что девочка две недели лежала в Первой университетской клинике и была подключена к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. В Грузии от коронавирусной инфекции скончалась 15-летняя пациентка, факт подтверждают в Минздраве Грузии.

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По распространившейся информации, пациентка лечилась в Первой тбилисской университетской клинике две недели. Она была подключена к аппарату искусственного дыхания.

Детали болезни несовершеннолетней пациентки неизвестны. Врачи пока не делают комментариев в связи с тем, что могло стать причиной такого осложнения коронавируса и летального исхода. Также неизвестно, были ли у пациентки сопутствующие хронические заболевания.

"Да, к сожалению, сегодня произошел такой трагический случай, когда мы не смогли спасти жизнь 15-летнего подростка. Эта пациентка находилась под наблюдением врачей уже давно. У нее были определенные осложнения, также неделю назад у нее произошла остановка сердца. Тогда врачи смогли спасти ее, однако ее положение было довольно тяжелым, и сегодня была зафиксирована смерть", – заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
Скорая помощь 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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До этого самой молодой жертвой коронавируса считалась 40-летняя женщина, которая умерла 20 октября.

Специалисты неоднократно отмечали, что инфекция среди детей и подростков протекает намного легче, чем у взрослых.

За последние сутки в Грузии от коронавируса скончались 22 человека, а с начала пандемии – 307. За сутки также выздоровели 2 881 пациент и заразились 1 673. Таким образом, с начала пандемии от вируса вылечились 22 691 пациент, а заразились 38 936.

Самыми горячими эпидточками в Грузии остаются три региона – Тбилиси (684 новых случая за последние сутки), Аджария (351), Имерети (214).

На данный момент в стране количество активных случаев достигает 15 912. В Грузии к этому времени 511 тяжелых пациентов, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 208 человек. 9 531 пациент лечится дома.

В карантинном пространстве 3 001 человек, в самоизоляции – 30 467 человек.

Первый случай коронавирусной инфекции в Грузии был выявлен 26 февраля этого года.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2544)


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