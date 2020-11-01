Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1791

За последние сутки в стране зафиксирован антирекорд смертности - скончались 28 человека, вылечились 2 413 пациентов

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 791. Скончались 28 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено ​40 727 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 413 человек, с начала пандемии вылечились 25 104 пациента. Скончались 335.

В карантине в данное время находятся 3 007 человек, в стационарах – 4 188 , в домашних условиях лечатся 8 870 человек.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Вчерашний суточный показатель новых инфицированных составлял 1 673, вылечился за сутки 2 881 пациент.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.