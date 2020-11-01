В Грузии за сутки скончались 28 инфицированных COVID-19 пациентов

За минувшие сутки в Тбилиси скончались десять инфицированных, в Аджарии и Имерети – по семь, смертельные случаи также были зафиксированы в Квемо Картли и Самегрело - Земо Сванети

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. В Грузии за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 28 пациентов, заявила на брифинге глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили.

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В частности, в Тбилиси скончались десять человек, в Аджарии – семь, Имерети – семь, Шида Картли – два, Квемо Картли – один, Самегрело - Земо Сванети – один.

Таким образом, в целом с начала эпидемии к 1 ноября жертвами коронавируса в Грузии стали 335 человек.

По новым случаям COVID-19 по-прежнему лидируют три региона – Тбилиси (532 новых случая за сутки), Аджария (369) и Имерети (392).

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 413 пациентов.

На данный момент в Грузии количество активных случаев составляет 15 262.

В стране 503 тяжелых пациента.

Количество инфицированных пациентов, лечащихся дома, достигает 8 870. В карантинном пространстве находятся 3 007 человек, среди них в Тбилиси – 569, Аджарии – 1 430.

В самоизоляции 29 565 человек, из них в Тбилиси – 3 018, в Аджарии – 12 748, Имерети – 3 927.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено ​40 727 случаев заражения. С начала пандемии вылечились 25 104 пациента. Скончались 335.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Вчерашний суточный показатель новых инфицированных составлял 1 673, вылечился за сутки 2 881 пациент.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.