В Грузии за сутки скончались 28 инфицированных COVID-19 пациентов

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. В Грузии за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 28 пациентов, заявила на брифинге глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили.
Число случаев коронавируса в мире превысило 46 миллионов – университет Хопкинса>>
В частности, в Тбилиси скончались десять человек, в Аджарии – семь, Имерети – семь, Шида Картли – два, Квемо Картли – один, Самегрело - Земо Сванети – один.
Таким образом, в целом с начала эпидемии к 1 ноября жертвами коронавируса в Грузии стали 335 человек.
По новым случаям COVID-19 по-прежнему лидируют три региона – Тбилиси (532 новых случая за сутки), Аджария (369) и Имерети (392).
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 413 пациентов.
На данный момент в Грузии количество активных случаев составляет 15 262.
В стране 503 тяжелых пациента.
Количество инфицированных пациентов, лечащихся дома, достигает 8 870. В карантинном пространстве находятся 3 007 человек, среди них в Тбилиси – 569, Аджарии – 1 430.
В самоизоляции 29 565 человек, из них в Тбилиси – 3 018, в Аджарии – 12 748, Имерети – 3 927.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 40 727 случаев заражения. С начала пандемии вылечились 25 104 пациента. Скончались 335.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Вчерашний суточный показатель новых инфицированных составлял 1 673, вылечился за сутки 2 881 пациент.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.