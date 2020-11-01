В cтолице Грузии сравнительно снизились новые случаи COVID-19

Показатели суточного прироста случаев заражения COVID-19 в Грузии по-прежнему представляют собой четырехзначные цифры, однако власти заговорили о темпах снижения заболеваемости в столице

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 1 791 новый случай коронавирусной инфекции, из них больше всего случаев зафиксировано в Тбилиси. Однако показатели, по сравнению с предыдущим днем, снизились, заявила на брифинге глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили.

Из 1 791 нового случая в Тбилиси за сутки выявили 532 случая (накануне было зафиксировано 684), в Аджарии – 369 (накануне было 351), в Имерети 392 (накануне было 214).

Что касается остальных регионов, то в Самегрело - Земо Сванети зафиксировано 187 новых случаев, Квемо Картли – 86, Шида Картли – 62, Кахети – 57, Самцхе-Джавахети – 56, Гурии – 29, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 21, Мцхета-Мтианети – 0.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 413 пациентов. На данный момент в Грузии количество активных случаев составляет 15 262. Из них 4 188 лечатся в клиниках, 2 046 – в тбилисских, а 696 – в аджарских.

Тяжелыми являются 503 пациента, из них 228 – в Тбилиси и 83 – в Аджарии. К аппарату искусственного дыхания подключены 223 человека, из них в Тбилиси – 96, Аджарии – 77. В ковид-гостиницах находятся 2 204 инфицированных, среди них 1068 – в Аджарии, а 826 – в Тбилиси.

Количество инфицированных пациентов, лечащихся дома, достигает 8 870. В карантинном пространстве находятся 3 007 человек, среди них в Тбилиси – 569, Аджарии – 1 430.

В самоизоляции находятся 29 565 человек, из них в Тбилиси – 3 018 человек, в Аджарии – 12 748, Имерети – 3 927.

Вчерашний суточный показатель новых инфицированных составлял 1 673, вылечился за сутки 2 881 пациент. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.