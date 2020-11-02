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Общественный транспорт - автобусы . Пожилые люди в масках во время эпидемии коронавируса

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1852

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2551)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201102/249900801/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1852.html

За последние 24 часа скончались семь человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 696 пациентов, а с начала пандемии вылечились 26 800

ТБИЛИСИ,  2 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 852. Скончались семь пациентов. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с коронавирусом Бердия Сичинава.

По его словам, с начала пандемии ко 2 ноября в стране выявлено ​42 579 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 696 человек, с начала пандемии вылечились 26 800 пациентов. Скончались 342.

В карантине в данное время находятся 2 977 человек, в стационарах – 4 293, на самоизоляции – 29 876.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Вчерашний суточный показатель инфицирования составлял 1 791, вылечились за сутки 2 413 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

 

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2551)


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