Коронавирус выявлен еще у двух телохранителей премьер-министра Грузии

Георгий Гахария перешел на самоизоляцию при первом же случае выявления COVID-19 у одного из сотрудников его аппарата и работает дистанционно

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Коронавирусная инфекция выявлена еще у двух сотрудников личной охраны премьер-министра Грузии Георгия Гахария, сообщает Первый канал.

Коронавирус в окружении премьера: Гахария ушел на самоизоляцию>>

Накануне стало известно о том, что у сотрудника Гахария выявили коронавирус. Премьер сам сообщил об этом в социальной сети.

"К сожалению, мне сейчас приходится работать в особом режиме, так как у моего сотрудника, с которым у меня вчера была длительная коммуникация, подтвердился коронавирус, соответственно, я перешел в самоизоляцию и продолжаю работу в этом режиме", - написал Гахария на свой странице в соцсети Facebook.

Глава правительства незамедлительно перешел в самоизоляцию и продолжает работу в онлайн-режиме.

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1 500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев.

По последним данным, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 42 579 человек. Выздоровели 26 800, скончались 342.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин, и вводить чрезмерные ограничения. Хотя в стране ужесточен контроль соблюдения уже установленных мер безопасности. Население настоятельно призывают носить маски даже на улице.