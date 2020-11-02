В Грузии за сутки от коронавирусной инфекции скончались семь человек

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. В Грузии за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались семь человек, об этом на брифинге сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.
Большая часть летальных исходов зафиксирована в Аджарии. В частности, в данном регионе за последние сутки скончались шесть человек, еще один – в Кахети.
Таким образом, с начала пандемии общее число скончавшихся от коронавируса пациентов достигло 342 человека.
С начала пандемии в стране выявили всего 42 579 случаев коронавируса. В стране сохраняется позитивный показатель роста выздоровевших. В частности, за последние сутки в Грузии от коронавирусной инфекции выздоровели 1 696 человек. С начала пандемии ко 2 ноября общее число выздоровевших составило 26 800.
На данный момент в Грузии 15 411 активных случаев.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.