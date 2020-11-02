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Медицинский работник идет по паалате, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом COVID 19

В Грузии за сутки от коронавирусной инфекции скончались семь человек

© AP Photo / Achmad Ibrahim
Общество
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Коронавирус в Грузии: последние новости (2551)
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Из семи летальных исходов шесть зафиксированы в Аджарии и один в Кахети. Вместе с тем за минувшие сутки от коронавируса вылечились около 1 700 человек

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. В Грузии за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались семь человек, об этом на брифинге сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Пустые улицы Тбилиси во время карантина. Памятник Святому Георгию на площади Свободы. В Грузии борются с коронавирусом
© Sputnik / STRINGER
Больше всего случаев коронавируса за сутки медики выявили в Тбилиси

Большая часть летальных исходов зафиксирована в Аджарии. В частности, в данном регионе за последние сутки скончались шесть человек, еще один – в Кахети.

Таким образом, с начала пандемии общее число скончавшихся от коронавируса пациентов достигло 342 человека.

С начала пандемии в стране выявили всего 42 579 случаев коронавируса. В стране сохраняется позитивный показатель роста выздоровевших. В частности, за последние сутки в Грузии от коронавирусной инфекции выздоровели 1 696 человек. С начала пандемии ко 2 ноября общее число выздоровевших составило 26 800.

На данный момент в Грузии 15 411 активных случаев.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2551)


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