Министр экономики Грузии перешла на самоизоляцию

У Натии Турнава пока нет симптомов, характерных для коронавируса, однако она будет оставаться под наблюдением врачей

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава находится на самоизоляции, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, причина самоизоляции - тесный контакте министра с инфицированным COVID-19.

"Из-за тесного контакта с инфицированным министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава перешла на самоизоляцию. На данном этапе у нее нет симптомов, типичных для COVID- 19, она чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в режим самоизоляции перешел премьер-министр Грузии Георгий Гахария из-за того, что он контактировал с зараженным коронавирусом сотрудником. COVID-19 установлен и у двух его телохранителей.