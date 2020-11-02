12:46 02 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
Натия Турнава

Министр экономики Грузии перешла на самоизоляцию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2551)
4010
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/0b/249418710.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201102/249902088/Ministr-ekonomiki-Gruzii-pereshla-na-samoizolyatsiyu.html

У Натии Турнава пока нет симптомов, характерных для коронавируса, однако она будет оставаться под наблюдением врачей

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава находится на самоизоляции, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Георгий Гахария принимает участие в парламентских выборах 2020
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Коронавирус в окружении премьера: Гахария ушел на самоизоляцию

Как говорится в сообщении, причина самоизоляции - тесный контакте министра с инфицированным COVID-19.

"Из-за тесного контакта с инфицированным министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава перешла на самоизоляцию. На данном этапе у нее нет симптомов, типичных для COVID- 19, она чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в режим самоизоляции перешел премьер-министр Грузии Георгий Гахария из-за того, что он контактировал с зараженным коронавирусом сотрудником. COVID-19 установлен и у двух его телохранителей.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2551)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Шествие сторонников оппозиции к резиденции Бидзины Иванишвили. 01.11.2020
Оппозиция вывела сторонников на улицы после парламентских выборов - фото
Оппозиции не дали установить палатки у здания парламента Грузии - видео
Оппозиции не дали установить палатки у здания парламента Грузии - видео
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться