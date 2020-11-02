Беременные должны быть вакцинированы против гриппа - Гамкрелидзе

Наряду с будущими мамами, к вакцинации против сезонного гриппа один из главных эпидемиологов страны призывает пожилых, детей и лиц с хроническими заболеваниями

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Население Грузии и особенно беременные женщины обязательно должны привиться против вируса гриппа в нынешнем году - об этом еще раз напомнил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

В 2020 году правительство закупило в 2,5 раза больше вакцин против гриппа, чем в прошлом году. Вакцинация лиц, входящих в группу риска, началась уже более двух недель назад, но обращаемость невысокая, отметил Гамкрелидзе.

В риск-группу входят, в первую очередь, беременные, пожилые, дети и лица с хроническими заболеваниями, больные с ВИЧ и гепатитом С, медики, воспитатели и воспитанники детских садов и так далее.

Первые 25 тысяч доз вакцины Грузия получила еще две недели назад. Вакцина была распределена между поликлиниками. К этому моменту прививку сделали 14 тысяч человек, входящих в группу риска, что очень мало, считает Амиран Гамкрелидзе. Далее страна получила еще 77 тысяч доз вакцины. Эта партия также уже полностью распределена по поликлиникам страны.

Ночью 1 ноября Грузия получила около 110 тысяч доз вакцины. Еще 23 тысячи доз страна получит в середине ноября. По словам Гамкрелидзе, в том случае, если возникнет необходимость закупки дополнительной дозы вакцины, то государство обеспечит данный процесс.

Медик призвал лица, входящие в группу риска, сделать прививку от вируса гриппа, особенно он отметил важность вакцинации беременных.

"Вирус гриппа избирательно враждует с беременными. Поэтому прошу повысить культуру вакцинации беременных. Это обязательно, чтобы все беременные были вакцинированы против гриппа. Вакцины в стране достаточно", - заявил Гамкрелидзе во время своего видеовключения.

Вирус гриппа в Грузии появляется в ноябре и достигает своего пика в декабре-январе. Что касается превентивных мер от вируса гриппа, то они такие же, как и в случае коронавируса – частое мытье рук, соцдистанция, ношение масок и др. Отличие заключается в том, что против гриппа есть вакцина и конкретные лекарства, а против коронавируса нет ни того, ни другого.

Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В прошлом году в стране приобрели уже 100 тысяч, из которых неиспользованными осталась лишь малая часть.