COVID-19 пошел по верхам - в Грузии несколько должностных лиц перешли на самоизоляцию

Премьер-министр, глава его администрации, министр экономики перешли на дистанционную работу, министр здравоохранения Аджарии, а также политик-оппозиционер лечатся в домашних условиях

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили перешла на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом, об этом она написала на собственной странице в Facebook.

"Из-за контакта с ковидинфицированным я перешла в самоизоляцию", - написала Мезвришвили.

В самоизоляцию перешел и премьер-министр Грузии Георгий Гахария. У трех человек его личной охраны выявили коронавирус.

В самоизоляции также находится министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

У них нет каких-либо симптомов, характерных коронавирусу, и они чувствуют себя хорошо.

Также, сегодня стало известно об инфицировании мажоритарного кандидата от "Национального движения" в Дманиси, Цалка, Болниси и Тетрицкаро Кахи Окриашвили. У него подтвердился коронавирус. Он сообщил на своей странице в Facebook, что лечится в домашних условиях и чувствует себя хорошо.

Министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе также заразилась коронавирусом. Она проходит лечение на дому. Министр не знает свой источник заражения.

С начала пандемии ко 2 ноября в стране выявлено 42 579 случаев коронавируса, общее число выздоровевших составило 26 800. Скончались 342.