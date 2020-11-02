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ПЦР тестирование на коронавирус на батумском бульваре

COVID-19 пошел по верхам - в Грузии несколько должностных лиц перешли на самоизоляцию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (37)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201102/249906017/COVID-19-poshel-po-verkham---v-Gruzii-neskolko-dolzhnnostnykh-lits-pereshli-na-samoizolyatsiyu.html

Премьер-министр, глава его администрации, министр экономики перешли на дистанционную работу, министр здравоохранения Аджарии, а также политик-оппозиционер лечатся в домашних условиях

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили перешла на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом, об этом она написала на собственной странице в Facebook.

"Из-за контакта с ковидинфицированным я перешла в самоизоляцию", - написала Мезвришвили.

Пустые улицы Тбилиси во время карантина. Памятник Святому Георгию на площади Свободы. В Грузии борются с коронавирусом
© Sputnik / STRINGER
Больше всего случаев коронавируса за сутки медики выявили в Тбилиси

В самоизоляцию перешел и премьер-министр Грузии Георгий Гахария. У трех человек его личной охраны выявили коронавирус.

В самоизоляции также находится министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

У них нет каких-либо симптомов, характерных коронавирусу, и они чувствуют себя хорошо.

Также, сегодня стало известно об инфицировании мажоритарного кандидата от "Национального движения" в Дманиси, Цалка, Болниси и Тетрицкаро Кахи Окриашвили. У него подтвердился коронавирус. Он сообщил на своей странице в Facebook, что лечится в домашних условиях и чувствует себя хорошо.

Министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе также заразилась коронавирусом. Она проходит лечение на дому. Министр не знает свой источник заражения.

С начала пандемии ко 2 ноября в стране выявлено 42 579 случаев коронавируса, общее число выздоровевших составило 26 800. Скончались 342.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (37)


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