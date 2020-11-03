Минздрав увеличит число covid-мест в больницах Грузии до семи тысяч

Госпитальный сектор ежедневно располагает от 200 до 500 реальных свободных коек и готов к приему пациентов в тяжелом состоянии и пациентов средней тяжести

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. К этому времени в госпитальном секторе страны мобилизовано пять тысяч коек для лечения коронавируса, но в случае необходимости их число может быть увеличено, заявила журналистам глава департамента программ Минздрава Грузии Эка Адамия.

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Эпидемиологическая ситуация в Грузии под воздействием второй волны коронавируса продолжает оставаться сложной. Ежедневно в стране выявляется около двух тысяч новых случаев инфицирования, тревогу вызывает и статистика смертности. Ситуацию осложняет и то, что среди инфицированных все больше медиков, на которых лежит основной груз борьбы с коронавирусом.

Как заявила Адамия, с учетом наплыва пациентов количество госпитальных коек в ближайшие дни может быть увеличено до семи тысяч.

"На сегодняшний день в стране мобилизовано почти пять тысяч койко-мест, но в случае необходимости у нас есть и план активизации. В ближайшие дни мы можем увеличить число коек до семи тысяч", - сказала Адамия.

Но и сегодня, по ее словам, имеется реальных от 200 до 500 свободных коек. Адамия отметила, что большинство пациентов инфицированы в легкой форме и не нуждаются в госпитализации.

"В клиниках оставляют только тяжелых и пациентов средней тяжести, у которых может быть риск осложнения", - отметила Адамия.

С начала пандемии в стране выявлено 42 579 случаев инфицирования коронавирусом, общее число выздоровевших составило 26 800. Скончались 342.

На данный момент в Грузии 15 411 активных случаев. Количество тяжелых пациентов составляет 519, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 230 человек.