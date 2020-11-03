Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1943

За последние 24 часа скончались 20 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 833 пациента, а с начала пандемии вылечились 28 633

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 943. Скончались 20 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 44 522 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 833 человека, с начала пандемии вылечились 28 633 пациента. Скончались 362.

В карантине в данное время находятся 3 080 человек, в стационарах – 4 253, в ковид-гостиницах – 2 264.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Вчерашний суточный показатель инфицирования составлял 1 872.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.