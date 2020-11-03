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Закрытые рестораны и кафе в центре старого Тбилиси на улице Эрекле Меоре (Ираклия Второго)

Рестораны по всей Грузии будут работать до 22 часов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201103/249913236/Restorany-po-vsey-Gruzii-budut-rabotat-do-22-chasov.html

Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической картины в стране, за последние сутки медики в Грузии выявили 1 943 ковид-зараженных

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Рестораны и бары по всей Грузии переходят на сокращенный режим работы до 22:00, об этом заявила вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили.

Со второй половины октября на сокращенный режим работы до 22:00 перешли рестораны и бары в крупных городах Грузии, в том числе и городе Мцхета, который находится в 30 км от Тбилиси.

"Работа ресторанов в Тбилиси, Кутаиси, Мцхета и Батуми была ограничена с 22:00. Однако, приняв во внимание то, что количество заражений во время проводимых здесь мероприятий и приемов высоко, мы приняли решение, что рестораны во всей стране будут работать до 22:00", - сказала Цкитишвили на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.



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