Минздрав Грузии об ограничении междугороднего транспортного сообщения

На сегодняшний день правительство пока не рассматривает вопрос о локдауне, заявила глава Минздрава Грузии

ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Несмотря на рост числа случаев заражения коронаворусом, в Грузии пока не планируется ограничивать междугороднее сообщение, заявила глава минздрава Екатерина Тикарадзе на брифинге.

При этом, координационный совет принял ряд новых правил, необходимых для сдерживания распространения вируса. В частности, масочный режим становится обязательным в открытых пространствах, рестораны по всей стране будут работать до 22:00, а школы в крупных городах переходят на дистанционном обучении до 25 ноября.

"Сегодняшний коэффициент распространение инфекции составляет 1,38%. Учитывая данный мы пока не планируем вводить ограничения на междугородний транспорт. Однако, все зависит от вируса. На сегодняшний день у нас не было никакой речи о локдауне", - заявила Тикарадзе

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 943. Скончались 20 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 44 522 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 833 человека, с начала пандемии вылечились 28 633 пациента. Скончались 362.