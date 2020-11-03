17:22 03 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7761
  • 100 RUB4.0307
  • USD3.2438
Поиск
Акция оппозиции против итогов выборов у здания парламента. 01.11.2020

"Берегите друг друга" - главный врач Грузии призвал участников митингов надеть маски

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (47)
39121
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/01/249897415.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201103/249914042/Virus-ne-znaet-aktsiy--oberegayte-drug-druga-Gamkrelidze-prizval-k-soblyudeniyu-pravil.html

Эпидемиологи просят постоянно помнить о пяти основных правилах, соблюдение которых убережет от заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе призвал участников политических процессов учесть эпидситуацию и соблюдать установленные в стране правила.

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 3 ноября>>

Представители оппозиционных партий, которые недовольны результатами парламентских выборов, анонсируют в стране массовые акции протеста. Между тем, по решению межведомственного координационного совета с 4 ноября в Грузии становится обязательным ношение масок не только в закрытых пространствах, но и на улицах. За нарушение установлен штраф в размере 20 лари.

Дети с родителями идут в школу в Гардабани
© Sputnik / STRINGER
Школы Грузии возвращают на дистанционку - чрезвычайное решение правительства
"Очень хорошо, что мы сделали обязательным ношение масок. И на тех акциях, которые являются частью политического процесса, должны быть соблюдены правила. Вирус не знает акции или собрания иного типа. Для вируса все одинаковы. Мы должны оберегать здоровье друг друга. Никто не может запретить, и никто не может остановить политический процесс в этой стране, но будьте добры  соблюдайте те правила, которые установлены во всех странах, в том числе и у нас", - заявил Гамкрелидзе.

Эпидемиологи настоятельно просят граждан следовать пяти основным правилам: носить маску везде, часто мыть руки, соблюдать соцдистанцию, не собираться вместе более десяти человек, избегать многолюдных мест. В том случае, если небольшое собрание (максимум шесть человек) устраивается в закрытом пространстве, то необходимо часто проветривать его.

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1 500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев и общее число инфицированных составляет уже 44,5 тысячи.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (47)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте стрельбы в Вене
Вена стала мишенью вооруженных террористов - фото
“Лейбористы” попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео
"Лейбористы" попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться