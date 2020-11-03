"Берегите друг друга" - главный врач Грузии призвал участников митингов надеть маски

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе призвал участников политических процессов учесть эпидситуацию и соблюдать установленные в стране правила.

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Представители оппозиционных партий, которые недовольны результатами парламентских выборов, анонсируют в стране массовые акции протеста. Между тем, по решению межведомственного координационного совета с 4 ноября в Грузии становится обязательным ношение масок не только в закрытых пространствах, но и на улицах. За нарушение установлен штраф в размере 20 лари.

"Очень хорошо, что мы сделали обязательным ношение масок. И на тех акциях, которые являются частью политического процесса, должны быть соблюдены правила. Вирус не знает акции или собрания иного типа. Для вируса все одинаковы. Мы должны оберегать здоровье друг друга. Никто не может запретить, и никто не может остановить политический процесс в этой стране, но будьте добры соблюдайте те правила, которые установлены во всех странах, в том числе и у нас", - заявил Гамкрелидзе.

Эпидемиологи настоятельно просят граждан следовать пяти основным правилам: носить маску везде, часто мыть руки, соблюдать соцдистанцию, не собираться вместе более десяти человек, избегать многолюдных мест. В том случае, если небольшое собрание (максимум шесть человек) устраивается в закрытом пространстве, то необходимо часто проветривать его.

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1 500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев и общее число инфицированных составляет уже 44,5 тысячи.