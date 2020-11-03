Коронавирус в Грузии: жертвами инфекции за сутки стали 20 человек

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Двадцать человек скончались от коронавирусной инфекции в Грузии за последние сутки, сообщили в правительстве страны.

Большая часть летальных исходов зафиксирована в столице – инфекция унесла жизни семи человек.

За столицей следует регион Имерети, где за последние сутки скончались шесть человек, в Аджарии – пять, в Шида Картли – один и один в Мцхета-Мтианети.

На сегодняшний день, общее число скончавшихся от коронавируса пациентов с начала пандемии достигло 362-х человек.

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля. С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 44 522 случая заражения, из них выздоровели 28 633 пациента, скончались - 362. Эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.