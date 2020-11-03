17:22 03 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7761
  • 100 RUB4.0307
  • USD3.2438
Поиск
Тестирование на коронавирус COVID-19 в столице Грузии

Коронавирус в Грузии: жертвами инфекции за сутки стали 20 человек

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (47)
23 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/17/249529395.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201103/249914700/Koronavirus-v-Gruzii-zhertvami-infektsii-za-sutki-stali-20-chelovek.html

Общее количество людей, скончавшихся от новой коронавирусной инфекции в Грузии, достигло 362

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Двадцать человек скончались от коронавирусной инфекции в Грузии за последние сутки, сообщили в правительстве страны.

Большая часть летальных исходов зафиксирована в столице – инфекция унесла жизни семи человек.

Георгий Гахария принимает участие в голосовании
© Sputnik / STRINGER
Коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии

За столицей следует регион Имерети, где за последние сутки скончались шесть человек, в Аджарии – пять, в Шида Картли – один и один в Мцхета-Мтианети.

На сегодняшний день, общее число скончавшихся от коронавируса пациентов с начала пандемии достигло 362-х человек.

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля. С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 44 522 случая заражения, из них выздоровели 28 633 пациента, скончались - 362. Эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (47)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте стрельбы в Вене
Вена стала мишенью вооруженных террористов - фото
“Лейбористы” попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео
"Лейбористы" попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться