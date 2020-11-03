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Жертвой коронавируса в Грузии стала 26-летняя женщина

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (47)
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Sputnik Грузия
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Возможно, молодую женщину удалось бы спасти, если бы ее вовремя доставили в больницу, но из-за отсутствия свободных мест этот процесс затянулся

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. От коронавируса в Кутаиси (регион Имерети) скончалась 26-летняя женщина, сообщает телеканал "Рустави 2".

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По информации членов семьи, у женщины был коронавирус, но ее доставили в больницу с опозданием, поскольку раньше не смогли найти свободного места.  Пациентку в итоге доставили в больницу 31 октября, а на второй день она скончалась.

Семья утверждает, что у погибшей не было сопутствующих заболеваний. Инфекция ей передалась от матери. Состояние здоровья молодой женщины было средней тяжести, однако неожиданно начались осложнения. Доставить пациентку в клинику удалось после долгих попыток.

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photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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Родные также утверждают, что ответ теста был получен только после ее смерти. Тело женщины из больницы перевезли домой  без специальной упаковки, не была произведена дезинфекция дома и после похорон.

Возраст жертв коронавируса в Грузии постепенно стал молодеть. Если раньше от вируса умирали в основном люди пожилого возраста, страдающие хроническими заболеваниями, то сейчас COVID-19 не щадит и молодых. В конце прошлой недели в Тбилиси от коронавирусной инфекции скончалась 15-летняя пациентка.

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1 500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев и общее число инфицированных составляет уже 44,5 тысячи. К этому времени в стране зафиксировано 362 летальных исхода.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (47)


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