Жертвой коронавируса в Грузии стала 26-летняя женщина

Возможно, молодую женщину удалось бы спасти, если бы ее вовремя доставили в больницу, но из-за отсутствия свободных мест этот процесс затянулся

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. От коронавируса в Кутаиси (регион Имерети) скончалась 26-летняя женщина, сообщает телеканал "Рустави 2".

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По информации членов семьи, у женщины был коронавирус, но ее доставили в больницу с опозданием, поскольку раньше не смогли найти свободного места. Пациентку в итоге доставили в больницу 31 октября, а на второй день она скончалась.

Семья утверждает, что у погибшей не было сопутствующих заболеваний. Инфекция ей передалась от матери. Состояние здоровья молодой женщины было средней тяжести, однако неожиданно начались осложнения. Доставить пациентку в клинику удалось после долгих попыток.

Родные также утверждают, что ответ теста был получен только после ее смерти. Тело женщины из больницы перевезли домой без специальной упаковки, не была произведена дезинфекция дома и после похорон.

Возраст жертв коронавируса в Грузии постепенно стал молодеть. Если раньше от вируса умирали в основном люди пожилого возраста, страдающие хроническими заболеваниями, то сейчас COVID-19 не щадит и молодых. В конце прошлой недели в Тбилиси от коронавирусной инфекции скончалась 15-летняя пациентка.

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1 500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев и общее число инфицированных составляет уже 44,5 тысячи. К этому времени в стране зафиксировано 362 летальных исхода.