Новая онлайн-клиника Грузии включилась в лечение коронавируса: чем может помочь

ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Центральная онлайн-клиника, которая начала функционировать в Грузии, за пять дней обработала более 30 тысяч обращений, связанных с коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

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Целью онлайн-клиники, открытой на базе министерства здравоохранения Грузии, является контроль случаев заражения коронавирусом.

"Центральная онлайн-клиника дистанционно осуществляет систематический и эффективный мониторинг инфицированных пациентов, а также лиц, которые находятся с ними контакте или в самоизоляции, и в случае осложнений обеспечивает соответствующее немедленное реагирование", - говорится в информации Минздрава.

Онлайн-клиника ведет мониторинг и контроль качества процесса лечения. Она укомплектована семейными врачами, младшим медперсоналом, а также старшекурсниками медуниверситетов. Все они прошли соответствующие тренинги.

Центральная онлайн-клиника получает информацию о случаях заражения из службы 112, где создаются истории пациентов.

В функции онлайн-клиники входит:

Получение звонков, переадресованных из службы 112;

Консультирование пациентов и контроль в дистанционном режиме в соответствии с протоколом;

Осуществление амбулаторного PCR-тестирования;

Осуществление телефонного контроля при подтверждении заражения COVID-19;

Сбор анамнеза, первоначальная клиническая оценка пациента;

Принятие решения о том, останется ли пациент в самоизоляции или будет переведен в медицинское учреждение;

В случае, если пациент остается в самоизоляции, ежедневный контроль состояния его здоровья по телефону.

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля. Первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно - общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1500.

Сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев. С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 44 522 случая заражения, из них выздоровели 28 633 пациента, скончались - 362. Эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.

С 3 ноября правительство ввело обязательное ношение масок не только в помещениях, но и на улицах, и перевело на дистанционную учебу школьников городов.