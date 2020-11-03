Коронавирус подтвердился у главы Минэкономики Грузии

Постепенно в стране образуется новый кластер - "правительственный", после премьер-министра и главы его аппарата, COVID-19 установили у министра экономики, под подозрением и министр образования

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. У министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, которая день назад ушла на самоизоляциию из-за контакта с инфицированным, подтвердился коронавирус, информацию об этом распространяет пресс-служба ведомства.

Коронавирус в правительстве Грузии: какие меры предпринимаются?>>

На данный момент Турнава чувствует себя хорошо и лечится в домашних условиях.

В изоляции находится и министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели. Коронавирус установили у члена его семьи, но у самого министра пока нет симптомов, характерных для COVID-19. Чхенкели продолжает работать в дистанционном режиме.

Накануне вечером стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахария и главы правительственного аппарата Натии Мезвришвили. Вирусом заражена и министр здравоохранения Аджарии.

Не обошел стороной COVID-19 и политиков. В настоящее время от коронавируса лечатся лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе и кандидат в мажоритарные депутаты от партии "Национальное движение" Каха Окриашвили.

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1 500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля. С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 44 522 случая заражения, из них выздоровели 28 633 пациента, скончались - 362. Эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.