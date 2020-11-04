В Грузии вступили в силу новые ограничения в связи с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. По решению правительства Грузии, с 4 ноября становится обязательным масочный режим в открытых публичных пространствах, рестораны по всей стране будут работать до 22:00, а школы в крупных городах переходят на дистанционное обучение.

Со второй половины октября на сокращенный режим работы с 7:00-22:00 перешли рестораны и бары в Тбилиси, Кутаиси, Мцхета и Батуми. Однако, приняв во внимание то, что количество заражений во время проводимых здесь мероприятий и приемов высоко, правительство приняло решение, распространить ограничения на работу заведений по всей стране. Соответствующие поправки в постановление от 23 мая "О правила изоляции и карантина" вступят в силу 4 ноября в 22:00.

Маски всегда и везде

С сегодняшнего дня носить маски обязательно не только в закрытом общественном месте, в транспорте и такси, но и на улице.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 44 522 случая заражения, из них выздоровели 28 633 пациента, скончались - 362.

Нахождение или передвижение в открытых общественных местах без масок, также как и в закрытых, облагается штрафом в размере 20 лари (почти 6,2 долларов) с гражданина. А штраф в размере 500 лари (почти 155 долларов) грозит владельцам помещений, где будет нарушен масочный режим.

Минздрав Грузии об ограничении междугороднего транспортного сообщения >>

В случае, если человек не может носить маску по состоянию здоровья, он должен получить специальную справку и предъявлять ее по мере требования. Такие справки будут выдавать медицинские учреждения.

Учеба из дома

В школах Грузии введена смешанная модель обучения (в классах и дистанционно).

На дистанционное обучение с 4 до 25 ноября переходят школы Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, региона Аджария, а также школы Гори, Поти, Марнеули и Гардабани. Как объяснили в правительстве, это делается для превенции мобильности и из-за ухудшения эпидситуации в этих городах.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Какие ограничения остались в силе:

- действуют ограничения на регулярное международное авиасообщение. Регулярные рейсы пока что восстановлены в 13 городов

-запрещено проведение культурных и спортивных мероприятий с участием более 200 человек в закрытых и открытых пространствах;

- запрещено проведение ритуальных мероприятий, свадеб, торжеств, юбилеев, поминок (более 10 человек);

- полностью приостановлена работа ночных клубов;

- закрыты кинотеатры, театры, детских развлекательные центры;

- в Тбилиси, Кутаиси (Имерети), Зугдиди и Поти (Самегрело - Земо Сванети) высшие учебные заведения с 19 октября начали проводить лабораторные и практические занятия в аудиториях, а теоретический материал - дистанционно.

Локдауна не будет

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии пока воздерживается принимать жесткие ограничения и вводить чрезвычайное положение, тем боле в условиях, когда в столице и в других городах страны после парламентских выборов 31 октября проводятся перманентные акции протеста оппозиции.

Эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.

Как заявил директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, именно эти акции и собрания стали источником распространения COVID-19. При этом, Гамкрелидзе отметил, что никто не может запретить политический процесс, и население должно соблюдать существующие регуляции.

"Вирус не знает акций и собраний другого типа. Для вируса они все одинаковы. Мы должны заботиться о здоровье друг друга. Никто не может запретить и остановить политический процесс в этой стране, но давайте все будем добры соблюдать те правила, которые существуют во всех странах", - заявил Гамкрелидзе.