Число новых случаев коронавируса в Грузии превысило две тысячи за сутки

За последние 24 часа скончались 19 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 537 пациентов, а с начала пандемии вылечились 31 170

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 295. Скончались 19 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 46 817 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 537 человек, с начала пандемии вылечились 31 170 пациентов. Скончались 381.

В карантине в данное время находятся 3 769 человек, в стационарах – 3 832, в ковид-гостиницах – 2 249.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Вчера суточный показатель новых случаев коронавируса составлял 1 943.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.