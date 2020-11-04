В Тбилиси срочно закрываются все детские сады - угроза коронавируса

Официально с 5 ноября закроются все дошкольные учреждения в столице, хотя около сорока из них уже не работали из-за выявленных случаев заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. В Тбилиси с 5 ноября закрываются все детские сады, такое решение приняло городское правительство на заседании в среду.

Как заявил мэр столицы Каха Каладзе, это вынужденная мера и связана она со сложной эпидемиологической ситуацией в городе.

"С завтрашнего дня детские сады полностью закроются до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится", - заявил Каладзе.

Мэр также распорядился продолжить раздачу продуктов, предназначенных для детей, их родителям.

После длительных каникул детские сады возобновили работу 12 октября, однако вскоре стали закрываться один за другим из-за инфицирования воспитателей или детей.

В настоящее время в 183 детских садах Тбилиси зарегистрировано 58 тысяч детей.