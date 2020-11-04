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Проверка на блокпосту у въезда в Тбилиси со стороны Мцхета. Ситуация в Грузии в связи с коронавирусом режим ЧП военный медик

"Красная зона" – в Тбилиси за сутки выявили около тысячи новых случаев COVID-19

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (55)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201104/249920897/Krasnaya-zona-Gruzii---v-Tbilisi-za-sutki-vyyavili-okolo-tysyachi-novykh-sluchaev-COVID-19.html

При этом Рача-Лечхуми – Квемо Сванети впервые стал регионом, где за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки выявили 2 295 новых случаев коронавируса, из них больше всего зафиксировано в Тбилиси, заявил глава операционного штаба при межведомственном координационном совете Александре Ходжеванишвили.

Из них в Тбилиси выявлено 989 новых случаев, Аджарии – 387, Имерети – 387, Квемо Картли – 166, Шида Картли – 133, Самегрело - Земо Сванети – 97, Кахети – 47, Мцхета-Мтианети – 33, Самцхе-Джавахети – 29, Гурия – 27.

В регионе Рача-Лечхуми–Квемо Сванети новых случаев коронавируса за последние сутки не зафиксировано.

Со дня выявления первого случая коронавируса в стране цифра зараженных достигла 46 817. При этом позитивная динамика сохраняется в плане роста количества выздоровевших людей. За сутки от инфекции выздоровели 2 537 человек. Общее количество выздоровевших с начала пандемии составляет 31 170 человек.

На данный момент в стране 15 240 активных случаев. Из них 4 355 лечатся в клиниках. В тбилисских – 2 117, аджарских – 690. Количество тяжелых пациентов составляет 569, из них в Тбилиси – 283, Аджарии – 84. К аппарату искусственного дыхания подключены 238 пациентов, из них в Тбилиси – 119, Аджарии – 72.

В ковид-гостиницах лечатся 2 428 пациентов, среди них 1 180 – в Аджарии, а 878 – в Тбилиси. На дому лечатся 8 457 лечатся.

В карантинных пространствах находятся 3 004 человека, из них в Тбилиси – 612, Аджарии – 1 392. В самоизоляции находятся 28 330 человек, из них в Тбилиси – 2 735, Аджарии – 12 427, Имерети – 4 025. За сутки в стране скончались 19 человек. Сначала пандемии в Грузии жертвами коронавируса стали 381 пациент.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (55)


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