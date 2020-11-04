13:32 04 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8586
  • 100 RUB4.1408
  • USD3.2988
Поиск
Пещера Сатаплиа

Пять заповедников Грузии прекращают прием визитеров из-за угрозы коронавируса

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (55)
25 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201104/249921358/Zapovednaya-pandemiya-pyat-okhranyaemykh-territoriy-Gruzii-prekraschayut-priem-viziterov.html

Среди заповедников, которые временно будут закрыты для посещения, – каньоны Мартвили и Окаце, водопад Окаце, пещеры Прометея и Сатаплия

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Пять охраняемых территории Грузии с 8 ноября временно приостановят прием визитеров с целью превенции распространения коронавируса, сообщается на сайте Агентства охраняемых территории страны.

Лагодехский заповедник получит финансирование в размере 300 тысяч евро>>

В частности, работу приостанавливают каньон Мартвили, каньон Окаце, водопад Окаце, пещера Прометея и пещера Сатаплия.

В центрах визитеров данных территорий, закрытых пространствах и на небольших площадках обычно наблюдается концентрация посетителей, что увеличивает риск распространения вируса.

На остальных территориях, где возможно передвигаться с соблюдением соцдистанции, посетители принимаются с соблюдением рекомендаций Минздрава и правительства Грузии.

Саломе Зурабишвили на встрече с грузинскими студентами в Эстонии
photo: Salome Zourabichvili / FB
Зурабишвили призвала сограждан открывать новые достопримечательности Грузии вместе с ней

Администрация агентства просит всех для снижения физического контакта, перед посещением этих мест дистанционно пройти регистрацию, с помощью Facebook-страницы агентства или по телефону.

Вся информация о режиме работы заповедных территорий будет размещаться на Facebook-странице и сайте Агентства охраняемых территорий, говорится в сообщении.

В Грузии ухудшается эпидситуация. В связи с этим закрываются детские сады, в крупных городах школы перешли на дистанционное обучение. Все граждане страны обязаны носить маски как в закрытых, так и открытых пространствах.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 295. Скончались 19 человек.

С начала пандемии к 4 ноября в стране выявлено 46 817 случаев инфицирования. Скончался 381 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (55)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте стрельбы в Вене
Вена стала мишенью вооруженных террористов - фото
Бунт во время чумы: оппозиция выйдет на улицы, несмотря на COVID-19
Бунт во время "чумы": оппозиция выйдет на улицы, несмотря на COVID-19
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться