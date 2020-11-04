Пять заповедников Грузии прекращают прием визитеров из-за угрозы коронавируса

Среди заповедников, которые временно будут закрыты для посещения, – каньоны Мартвили и Окаце, водопад Окаце, пещеры Прометея и Сатаплия

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Пять охраняемых территории Грузии с 8 ноября временно приостановят прием визитеров с целью превенции распространения коронавируса, сообщается на сайте Агентства охраняемых территории страны.

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В частности, работу приостанавливают каньон Мартвили, каньон Окаце, водопад Окаце, пещера Прометея и пещера Сатаплия.

В центрах визитеров данных территорий, закрытых пространствах и на небольших площадках обычно наблюдается концентрация посетителей, что увеличивает риск распространения вируса.

На остальных территориях, где возможно передвигаться с соблюдением соцдистанции, посетители принимаются с соблюдением рекомендаций Минздрава и правительства Грузии.

Администрация агентства просит всех для снижения физического контакта, перед посещением этих мест дистанционно пройти регистрацию, с помощью Facebook-страницы агентства или по телефону.

Вся информация о режиме работы заповедных территорий будет размещаться на Facebook-странице и сайте Агентства охраняемых территорий, говорится в сообщении.

В Грузии ухудшается эпидситуация. В связи с этим закрываются детские сады, в крупных городах школы перешли на дистанционное обучение. Все граждане страны обязаны носить маски как в закрытых, так и открытых пространствах.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 295. Скончались 19 человек.

С начала пандемии к 4 ноября в стране выявлено 46 817 случаев инфицирования. Скончался 381 человек.