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Тестирование на коронавирус COVID-19 в столице Грузии

Самый взрослый пациент: в Грузии коронавирусом болеет 102-летний долгожитель

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (56)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201104/249923535/Samyy-vzroslyy-patsient-v-Gruzii-koronavirusom-boleet-102-letniy-dolgozhitel.html

Самые маленькие пациенты с COVID-19 в Грузии – месячный и двухмесячный младенцы

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. В инфекционной больнице Кутаиси (регион Имерети) от коронавирусной инфекции лечится 102-летний пациент, который был инфицирован в доме для престарелых, сообщил журналистам медицинский директор клиники Нодар Маглаперидзе.

По его словам, состояние долгожителя стабильное.

В этой же клинике находятся самые маленькие пациенты, инфицированные коронавирусом, – месячный и двухмесячный младенцы.

"Всего на этом этапе в клинике у нас 76 пациентов, из них десять – новые. Состояние четырех пациентов критическое и они переведены на искусственное дыхание. Состояние 11 пациентов тяжелое, а остальных – средней тяжести", – заявил Маглаперидзе.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2295 – это рекордный показатель с начала пандемии. Скончались за последние 24 часа в Грузии 19 человек.

На сегодняшний день, в общей сложности в Грузии выявлено 46 817 случаев заражения, из них выздоровели 31 170 пациентов, скончались 381.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (56)


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