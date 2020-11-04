Самый взрослый пациент: в Грузии коронавирусом болеет 102-летний долгожитель

Самые маленькие пациенты с COVID-19 в Грузии – месячный и двухмесячный младенцы

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. В инфекционной больнице Кутаиси (регион Имерети) от коронавирусной инфекции лечится 102-летний пациент, который был инфицирован в доме для престарелых, сообщил журналистам медицинский директор клиники Нодар Маглаперидзе.

По его словам, состояние долгожителя стабильное.

В этой же клинике находятся самые маленькие пациенты, инфицированные коронавирусом, – месячный и двухмесячный младенцы.

"Всего на этом этапе в клинике у нас 76 пациентов, из них десять – новые. Состояние четырех пациентов критическое и они переведены на искусственное дыхание. Состояние 11 пациентов тяжелое, а остальных – средней тяжести", – заявил Маглаперидзе.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2295 – это рекордный показатель с начала пандемии. Скончались за последние 24 часа в Грузии 19 человек.

На сегодняшний день, в общей сложности в Грузии выявлено 46 817 случаев заражения, из них выздоровели 31 170 пациентов, скончались 381.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.