Коронавирус в Грузии: художественные школы в Тбилиси временно закрываются

По некоторым направлениям процесс обучения в художественных школах будет продолжаться в онлайн-режиме

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Государственные художественные школы в Тбилиси будет временно закрыты в связи с пандемией коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы Андри Басилая.

У новорожденного ребенка в Батуми выявили коронавирус>>

По его словам, процесс обучения по некоторым направлениям будет продолжаться онлайн, а в тех случаях, когда дистанционное обучение является проблемой, учебный процесс будет временно приостановлен.

"Заинтересованные лица должны обратиться в администрацию художественных школ для получения подробной информации о форме обучения", - сказал Басилая журналистам.

Работа в художественных школах возобновится после соответствующего решения Межведомственного координационного совета.

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1 500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2295 – это рекордный показатель с начала пандемии. Скончались за последние 24 часа в Грузии 19 человек.

На сегодняшний день, в общей сложности в Грузии выявлено 46 817 случаев заражения, из них выздоровели 31 170 пациентов, скончался 381.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.