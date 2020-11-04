Коронавирус в Грузии: художественные школы в Тбилиси временно закрываются

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Государственные художественные школы в Тбилиси будет временно закрыты в связи с пандемией коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы Андри Басилая.
У новорожденного ребенка в Батуми выявили коронавирус>>
По его словам, процесс обучения по некоторым направлениям будет продолжаться онлайн, а в тех случаях, когда дистанционное обучение является проблемой, учебный процесс будет временно приостановлен.
"Заинтересованные лица должны обратиться в администрацию художественных школ для получения подробной информации о форме обучения", - сказал Басилая журналистам.
Работа в художественных школах возобновится после соответствующего решения Межведомственного координационного совета.
За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1 500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2295 – это рекордный показатель с начала пандемии. Скончались за последние 24 часа в Грузии 19 человек.
На сегодняшний день, в общей сложности в Грузии выявлено 46 817 случаев заражения, из них выздоровели 31 170 пациентов, скончался 381.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.