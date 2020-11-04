В Грузии вновь увеличились случаи инфицирования медиков

С начала пандемии в Грузии коронавирусом заразились 2,8 тысячи медиков, это шесть процентов от общего числа инфицированных

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. В Грузии продолжает расти число инфицированных медицинских работников, к утру 4 ноября в стране было зафиксировано 209 таких случаев, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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Он призвал своих коллег к осторожности и бдительности.

"Хочу обратиться к своим коллегам: будьте более осторожными. Число инфицированных медиков продолжает расти. По данным сегодняшнее утро, у нас 209 случаев. Вы знаете, какое критическое значение имеет рост инфицирования медперсонала. Это люди, которые обслуживают инфицированных людей", - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, с начала пандемии коронавирусом заразились 2,8 тысячи медиков, что составляет приблизительно 6% всех инфицированных. Гамкрелидзе отметил, что это не очень большой показатель, но заслуживающий внимания, поскольку речь идет о людях, кто на передовой в борьбе с COVID-19.

Гамкрелидзе отметил, что в стране фиксируется довольно много групп, имеющих контакт с инфицированными, они обязательно должны перейти на самоизоляцию. Специалисты ждут нового всплеска вируса.

"Для того, чтобы оборвать цепь распространения инфекции, необходимо, чтобы инфицированный человек и лица, находящиеся в контакте с ними, незамедлительно перешли на самоизоляцию", - отметил эпидемиолог.

За последние сутки в Грузии ПЦР-тест сделали 11 527 человек.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2295. Скончались 19 человек.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 46 817 случаев заражения. Вылечились 31 170 пациентов. Скончался 381.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.