Борьба с COVID-19: в Грузии усиливается контроль за соблюдением правил безопасности

Эпидемиологи настоятельно просят граждан следовать пяти основным правилам: носить маску везде, часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, не собираться вместе более десяти человек и избегать многолюдных мест

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В соответствии с рекомендацией межведомственного координационного совета полиция в активном режиме проводит контроль в местах общественного скопления с целью исполнения правил и рекомендаций, направленных против распространения коронавируса.

Как отмечено в сообщении на сайте МВД Грузии, патрульные инспекторы мобилизованы у всех станций метро в Тбилиси. Они контролируют соблюдение правил, действующих с целью превенции распространения коронавируса, включая правильное ношение масок людьми, которые входят в метро.

Кроме того, для соблюдения общественного порядка и безопасности патрулирование ведется в интенсивном режиме на территории аграрных и вещевых рынках как в столице, так и во всех крупных городах Грузии.

"Министерство внутренних дел вновь призывает граждан, соблюдать социальную дистанцию, правильно носить маски и подчиняться указаниям полицейских, в противном случае в отношении них будут применены предусмотренные законом меры", – отмечено в сообщении.

По решению межведомственного координационного совета с 4 ноября в Грузии ношение масок стало обязательным не только в закрытых пространствах, но и на улицах. За нарушение установлен штраф в размере 20 лари.

Эпидемиологи настоятельно просят граждан следовать пяти основным правилам: носить маску везде, часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, не собираться вместе более десяти человек и избегать многолюдных мест. В том случае, если небольшое собрание (максимум шесть человек) устраивается в закрытом пространстве, то необходимо часто проветривать его.

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1 500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев, и общее число инфицированных составляет уже 46,8 тысячи.