Число инфицированных коронавирусом в Грузии приближается к 50 тысячам

За последние 24 часа скончались 20 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 289 пациентов, а с начала пандемии вылечились 33 459

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 401. Скончались 20 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 49 218 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 289 человек, с начала пандемии вылечились 33 459 пациентов. Скончался 401.

В карантине в данное время находятся 3 004 человека, в стационарах – 4 355, в ковид-гостиницах – 2 428.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Вчерашний показатель суточного прироста инфицированных составлял 2 295 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.