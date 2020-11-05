Ковид-география: суточный показатель в Тбилиси приближается к четырехзначной цифре

После Тбилиси по количеству новых случаев COVID-19 идет Имерети, чуть лучше положение в еще одной "красной точке" – Аджарии

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 2 401 новый случай заражения коронавирусной инфекцией – большая часть из них в столице, сообщает администрация правительства.

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В частности, в Тбилиси выявили 976 случаев. В остальных регионах ситуация такова: Аджария – 328, Имерети – 368, Квемо Картли – 61, Шида Картли – 135, Гурия – 62, Самегрело - Земо Сванети – 280, Кахети – 70, Мцхета-Мтианети – 31, Самцхе-Джавахети – 55, Рача-Лечухми и Квемо Сванети – 35.

Согласно данным правительства, всего на сегодняшний день в Грузии 15 332 активный случай инфицирования, 4 489 пациентов лечатся в клиниках, в том числе 2 198 – в Тбилиси, а 723 – в Аджарии. В стационаре находятся 638 тяжелых пациентов. Из них 293 подключены к аппарату искусственного дыхания.

По последним данным, в карантине находится 3 160 человек, а на самоизоляции – 28 690.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 49 218 случаев заражения. Вылечились 33 459 пациентов. Скончался 401.

Суточный показатель инфицирования превысил две тысячи, а эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.