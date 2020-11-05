На западе Грузии коронавирус проник в пансионат для престарелых

В пансионате, несмотря на то, что он работает практически в закрытом режиме, инфицированы 13 человек, в том числе три пожилых человека и десять сотрудников

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В пансионате для престарелых в Кутаиси (регион Имерети) выявлено 13 случаев заражения коронавирусом, сообщает Первый канал.

По информации директора пансионата Малхаза Бадиреишвили, заболели три бенефициара и десять сотрудников учреждения. Все они помещены в медицинский центр в Сачхере. Их состояние удовлетворительное.

По словам Бадиреишвили, в пансионате до сих пор ждут результатов анализов еще трех человек. Предположительно, заражение пошло от одного из сотрудников, у которого заболевание протекало бессимптомно.

Директор сообщил, что пансионат практически работает в закрытом режиме - на его территории проживают как 98 пожилых людей, так и сотрудники.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 401. Скончались 20 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 49 218 случаев заражения. Вылечились 33 459 пациентов. Скончался 401.

Первый случай инфицирования COVID-19 в Грузии был зафиксирован 26 февраля.