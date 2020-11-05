15:45 05 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9042
  • 100 RUB4.2148
  • USD3.3409
Поиск
Эпидемия коронавируса - пожилой мужчина на улице в неправильно одетой маске

На западе Грузии коронавирус проник в пансионат для престарелых

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (68)
202 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1d/249846414.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201105/249931039/Na-zapade-Gruzii-koronavirus-pronik-v-pansionat-dlya-prestarelykh.html

В пансионате, несмотря на то, что он работает практически в закрытом режиме, инфицированы 13 человек, в том числе три пожилых человека и десять сотрудников

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В пансионате для престарелых в Кутаиси (регион Имерети) выявлено 13 случаев заражения коронавирусом, сообщает Первый канал.

По информации директора пансионата Малхаза Бадиреишвили, заболели три бенефициара и десять сотрудников учреждения. Все они помещены в медицинский центр в Сачхере. Их состояние удовлетворительное.

Больные коронавирусом в больнице в Калифорнии, США. Пандемия COVID 19
© AP Photo / Jae C. Hong
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 5 ноября

По словам Бадиреишвили, в пансионате до сих пор ждут результатов анализов еще трех человек. Предположительно, заражение пошло от одного из сотрудников, у которого заболевание протекало бессимптомно.

Директор сообщил, что пансионат практически работает в закрытом режиме - на его территории проживают как 98 пожилых людей, так и сотрудники.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 401. Скончались 20 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 49 218 случаев заражения. Вылечились 33 459 пациентов. Скончался 401.

Первый случай инфицирования COVID-19 в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (68)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атака на университет в Кабуле, унесшая жизни 20 человек – фото последствий
Маски везде, школа на удаленке: новые ограничения в Грузии - видео
Маски везде, школа на "удаленке": новые ограничения в Грузии - видео
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться