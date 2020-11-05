Гахария назвал основные инструменты в борьбе с ковид-кризисом в стране

Одним из способов борьбы с коронавирусом в создавшейся ситуаций премьер-министр назвал снижение показателя госпитализации до 15 процентов

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Снижение показателя госпитализации до 15%, внедрение элементов терапевтического управления в ковид-гостиницах и лечение на дому с первичной медико-санитарной помощью, а также маски, самоизоляция и быстрое тестирование на антигены – вот инструменты, которые должны помочь Грузии преодолеть ковид-кризис, заявил на онлайн-совещании Межведомственного координационного совета премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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По словам премьера, у которого на днях выявили коронавирус, как только у человека появляются первые симптомы COVID-19, он должен немедленно перейти на самоизоляцию, поскольку это наиболее эффективный способ оборвать цепочку последующих заражений.

Как отметил премьер, необходимо уделить особое внимание лечению пациентов на дому. Гахария обратился к министру здравоохранения Екатерине Тикарадзе с просьбой взять это направление под особый контроль, так как лечение на дому позволит не перегружать систему здравоохранения и в то же время не оставлять без внимания медиков людей, которым прежде всего необходима их помощь.

"В ковид-отелях, о которых мы говорили вчера, нам срочно сегодня же нужно внедрить элементарные терапевтические элементы. Они должны быть не просто ковид-отелями для наших граждан, не имеющих возможности самоизолироваться, но и ковид-гостиницами с элементами терапевтического управления и врачебным наблюдением. Госпитализироваться должны только тяжелые пациенты. Чего бы нам это ни стоило, снижение показателя госпитализации до 15% – единственный и критически важный фактор, который должен помочь нам преодолеть этот кризис", – сказал Георгий Гахария.

Премьер подчеркнул, что снижение показателя госпитализации с 26% до 15% жизненно необходимо.

Георгий Гахария также рассказал о важности расширенного тестирования с помощью экспресс-тестов на антигены.

"Это даст нам возможность в том случае, если лечение на дому, ковид-гостиницы и госпитализация приведены в порядок. С помощью быстрого тестирования на антигены важно вооружить людей информацией о том, что они инфицированы. И уже создана инфраструктура, которая в зависимости от степени тяжести заболевания, позволит им лечиться", – сказал премьер.

По словам Гахария, Грузия входит в новую фазу пандемии, когда за сутки в стране более 2 400 новых случаев заражения коронавирусом.