Какие точечные ограничения могут ввести в Грузии? Ответ вице-премьера

Ограничения, которые рассматриваются властями, могут коснуться перемещения в ночное время суток, а также работы торговых центров, рынков и других мест большого скопления людей

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Координационный совет Грузии обсуждает введение точечных ограничений по стране для приостановления распространения коронавирусной инфекции, об этом журналистам заявила вице-премьер Майя Цкитишвили.

По ее словам, под точечными ограничениями могут подразумеваться ограничение перемещения в ночное время или в определенные дни, а также ограничение работы торговых центров, рынков и других мест большого скопления людей.

"Это, еще раз повторю, мероприятия, которые носят точечный характер. Они будут проведены там и в то время, где это будет необходимо исходя из эпидемиологической ситуации", - подчеркнула Цкитишвили.

Вице-премьер также отметила, что обсуждая введение того или иного ограничения, Координационный совет будет ориентироваться на опыт других стран.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 401. Скончались 20 человек. По официальным данным, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 49 218 случаев заражения. Вылечились 33 459 пациентов. Скончался 401.