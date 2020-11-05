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Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе

Гамкрелидзе: политический процесс важен, но давайте не заражать друг друга

photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (71)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201105/249936822/Gamkrelidze-politicheskiy-protsess-vazhen-no-davayte-ne-zarazhat-drug-druga.html

Политика политикой, а меры соблюдения безопасности еще никто не отменял, тем более на фоне второй волны коронавируса и стабильного роста инфицированных, сказал главный эпидемиолог страны

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Политический процесс важен, но не стоит забывать о риске заражения COVID-19 - особенно на митингах, cказал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, одной из основных рекомендаций, необходимой для предотвращения распространения коронавируса, является именно воздержание от больших собраний.

"Я понимаю, что в стране идет политический процесс. Прошли очень важные выборы, будет второй тур. Но моя просьба и призыв ко всем, кто сегодня включен в этот политический процесс, - помнить, что из прав человека самыми важными являются право на жизнь и на здоровье", - подчеркнул Гамкрелидзе.

Эпидемиолог призвал лица, включенные в политические процессы, соблюдать установленные рекомендации.

"Любое собрание, будь то свадьба, ритуальное застолье или митинг, содержит повышенный риск распространения инфекции. Абсолютной защиты от вируса не существует. Даже когда мы говорим о защите маской, речь не может идти о 100%-ой защите. Ни один тест не является стопроцентным. В медицине нет ничего стопроцентного", - отметил Гамкрелидзе.

Акция оппозиции против итогов выборов у здания парламента. 01.11.2020
© Sputnik / STRINGER
Каладзе обвинил оппозицию в ухудшении эпидситуации в Грузии

Грузию охватила волна массовых протестов на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в связи с распространением COVID-19. Объединенная оппозиция опротестовывает результаты парламентских выборов каждый день. Тем временем, количество заражений в сутки превысило две тысячи.

Гамкрелидзе отметил, что сегодня на Координационном совете обсуждалось поэтапное введение определенных ограничений, которые, по его словам, будут точечными, а не тотальными.

"Совет работает над этими вопросами, поскольку во всех странах в условиях пандемии есть единый подход. То есть это баланс, с одной стороны, между ограничительными мероприятиями, но не тотальный локдаун, а с другой стороны - усилением системы здравоохранения, чтобы пациенты получили помощь своевременно. Очень большое значение имеет то, чтобы инфицированные сразу же переходили в самоизоляцию", - сказал Гамкрелидзе.

Медик еще раз призвал всех соблюдать превентивные мероприятия – это соцдистанция, дистанционное обучение, частое мытье рук, ношение масок, воздержание от нахождения на больших собраниях и др.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 401. Скончались 20 человек. Сначала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 49 218 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 289 человек, с начала пандемии вылечились 33 459 пациентов. Скончался 401. В карантине в данное время находятся 3 004 человека, в стационарах – 4 355, в ковид-гостиницах – 2 428. Сорок один гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран. Вчерашний показатель суточного прироста инфицированных составлял 2 295 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (71)


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