14:21 06 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0137
  • 100 RUB4.3756
  • USD3.4000
Поиск
Люди в масках идут по проспекту Руставели во время эпидемии коронавируса

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 775

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (77)
117903
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/04/249919301.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201106/249941826/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-775.html

За последние 24 часа скончались 22 человека, из ковид-клиник страны выписаны 3 560 пациентов, а с начала пандемии вылечились 37 019

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 775. Скончались 22 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 51 993 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 560 человек, с начала пандемии вылечились 37 019 пациентов. Скончались 423.

В карантине в данное время находятся 3 094 человека, в стационарах – 4 618, в ковид-гостиницах – 2 438.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Вчера суточный показатель инфицированных составлял 2 289.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (77)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста после выборов в Портленде
В США вспыхнули протесты после выборов - фото
Оппозиция протестует в Кутаиси у здания окружной комиссии - видео
Оппозиция протестует в Кутаиси у здания окружной комиссии - видео
Президентские выборы в США – 2020 в реальном времени
Выборы президента США – результаты голосования в реальном времени
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться