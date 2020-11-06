Новый антирекорд: количество инфицированных в Тбилиси превысило тысячу

После столицы на втором место по числу инфицированных Имерети, чуть ниже суточный показатель за прошедшие сутки был в Аджарии

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 2 775 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – большая часть из них – более тысячи – в столице, заявил глава операционного штаба при межведомственном координационном совете Александре Ходжеванишвили на брифинге.

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В частности, в Тбилиси выявили 1 044 новых случая. В остальных регионах ситуация такова: Аджария – 503, Имерети – 526, Квемо Картли – 207, Шида Картли – 177, Гурия – 89, Самегрело - Земо Сванети – 117, Кахети – 36, Мцхета-Мтианети – 43, Самцхе-Джавахети – 25, Рача-Лечухми и Квемо Сванети – восемь.

Всего на сегодняшний день в Грузии 14 525 активных случаев инфицирования, 4 618 пациентов лечатся в клиниках, в том числе 2 279 – в Тбилиси, 734 – в Аджарии. В стационаре 619 тяжелых пациентов.

По последним данным, в карантине находится 3 094 человека, а на самоизоляции – 31 370.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 51 993 случая заражения. Вылечились 37 019 пациентов. Скончался 423.

Суточный показатель инфицирования превысил две тысячи, а эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.