Минздрав Грузии может мобилизовать более семи тысяч коек в клиниках – Тикарадзе

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. В Грузии есть возможность мобилизовать 7 267 коек в 68 клиниках страны, заявила на брифинге глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Минздрав увеличит число covid-мест в больницах Грузии до семи тысяч>>

Тикарадзе отметила, что на сегодняшний день в клиниках лечатся 4 223 пациента. В 68 клиниках есть 5 116 коек, однако на базе этих клиник возможно мобилизовать 7 267 коек.

В решении проблемы дефицита медперсонала министр отметила важность привлечения к процессу управления коронавирусом студентов-медиков и вышедших на пенсию врачей.

"Министерство здравоохранения вновь продолжает работу, чтобы увеличить количество коек и включенность клиник, но важным остается человеческий ресурс, в котором с весны у нас образовался определенный дефицит. Довольно хорошо помогают нам заполнить его наши студенты, в переподготовке которых Минздраву помогло министерство образования, и медики-пенсионеры", – заявила Тикарадзе.

Она поблагодарила всех студентов, которые выразили готовность включиться в борьбу с невидимым врагом. Студенты распределены как в клиническом секторе, так и онлайн-клиниках, которые были созданы несколько недель назад на базе Минздрава страны.

Откликнулись и врачи, вышедшие на пенсию. На данный момент идет дополнительная мобилизация врачей других профилей, которые имеют соответствующие навыки и могут управлять пациентами, отметила Тикарадзе.

На брифинге журналисты задали вопросы министру в связи с летальными исходами, которые случились в течение последних дней. В частности, в Кутаиси скончалась 27-летняя пациентка с коронавирусом, а в Гори муж с женой, которых не удалось определить в реанимационное отделение. По словам родных, их не удалось определить в клиники из-за загруженности и в итоге они скончались.

Тикарадзе отметила, что не всегда и не во всем может быть виноват сектор здравоохранения.

"Что касается случая 27-летней девушки, это очень печальный факт. Мы изучили этот случай и выяснили, что девушка лечилась дома, что вызвало опоздание с госпитализацией, поскольку там и диагностика была проведена с опозданием. Она даже за тестированием не обратилась своевременно. Я всегда стараюсь воздержаться от детализации фактов, поскольку не хочу перекладывать вину на пациентов, и хочу, чтобы сектор здравоохранения был ответственен на все действия и результаты, но это не означает, что во всем может быть виноват сектор здравоохранения", – заявила Тикарадзе.

Дочь супружеской пары, которые скончались в Гори, написала на собственной странице в Facebook, что ее отцу сделали ПЦР-тест и он был отрицательным, однако через несколько дней его состояние резко ухудшилось.

"То, что у кого-то коронавирус не подтвердился и через несколько дней вирус подтвердился, это не означает, что была какая-то погрешность в тестировании. Это указывает на то, что мы в любой день и минуту стоим перед риском заразиться… Сектор здравоохранения берет ответственность на все эти факты", – заявила Тикарадзе.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 775. Скончались 22 человека.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 51 993 случая заражения. Вылечились 37 019 пациентов. Скончались 423.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.