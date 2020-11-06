В Грузии к борьбе с пандемией COVID-19 подключают медиков-пенсионеров

Власти решили, что старые, но опытные и проверенные медицинские кадры могут быть очень полезны Грузии, которая активно борется с наплывом ковид-инфицированных второй волны пандемии

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе разъяснил, где будут трудоустроены врачи, вышедшие ранее на пенсию, и как они смогут включиться в борьбу с COVID-19 в стране.

Грузия решила привлечь к лечению больных коронавирусом врачей-пенсионеров. По словам главы ведомства Екатерины Тикарадзе, часть медиков на пенсии выразила желание внести свою лепту в общее дело сама. Для этого вопроса в Минздраве уже мобилизована база контактов.

Гамкрелидзе отметил, что врачи-пенсионеры не смогут работать в клиниках и реанимационных отделениях, однако их помощь будет полезной в ковид-центрах, ковид-гостиницах, колл-центрах и учреждениях первичной медицинской помощи.

При этом, по словам эпидемиолога, все еще высоким остается число инфицированных врачей. За последние сутки в Грузии коронавирусом заразились 183 медика.

"Это критический человеческий ресурс, который может быть использован для того, чтобы ухаживать за пациентами с коронавирусом. Они некоторое время были отлучены от своей работы и включились к призыву в связи с мобилизацией всего медицинского персонала страны. Таким образом, нашим коллегам, которые сегодня не трудоустроены или находятся на пенсии, сегодня можно найти дело", - сказал Гамкрелидзе.

Медик отметил, что те же стоматологи, которых в Грузии большое количество и которые имеют соответствующее медицинское образование, при желании могут быть вовлечены в данный процесс. То же касается и студентов медучилищ.

"Студенты пятого-шестого курсов, которые уже прошли основные предметы, также свободно могут работать ассистентами врачей, медсестер. Движение такого типа в стране необходимо, поскольку мы переходим на определенный предел и эпидситуацией нужно управлять", - подчеркнул Гамкрелидзе.