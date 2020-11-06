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Коронавирус в Грузии. Сабурталинский кластер. Как врачи и эпидемиологи изучают ситуацию

В Грузии к борьбе с пандемией COVID-19 подключают медиков-пенсионеров

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (81)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201106/249947676/V-Gruzii-poyasnili-kuda-trudoustroyat-vrachey-pensionerov-dlya-borby-s-COVID.html

Власти решили, что старые, но опытные и проверенные медицинские кадры могут быть очень полезны Грузии, которая активно борется с наплывом ковид-инфицированных второй волны пандемии

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе разъяснил, где будут трудоустроены врачи, вышедшие ранее на пенсию, и как они смогут включиться в борьбу с COVID-19 в стране. 

Военные медики на блокпосту. В Грузии борются с распространением коронавируса
photo : Irakli Garibashvili / FB
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Грузия решила привлечь к лечению больных коронавирусом врачей-пенсионеров. По словам главы ведомства Екатерины Тикарадзе, часть медиков на пенсии выразила желание внести свою лепту в общее дело сама. Для этого вопроса в Минздраве уже мобилизована база контактов. 

Гамкрелидзе отметил, что врачи-пенсионеры не смогут работать в клиниках и реанимационных отделениях, однако их помощь будет полезной в ковид-центрах, ковид-гостиницах, колл-центрах и учреждениях первичной медицинской помощи.

При этом, по словам эпидемиолога, все еще высоким остается число инфицированных врачей. За последние сутки в Грузии коронавирусом заразились 183 медика.

"Это критический человеческий ресурс, который может быть использован для того, чтобы ухаживать за пациентами с коронавирусом. Они некоторое время были отлучены от своей работы и включились к призыву в связи с мобилизацией всего медицинского персонала страны. Таким образом, нашим коллегам, которые сегодня не трудоустроены или находятся на пенсии, сегодня можно найти дело", - сказал Гамкрелидзе.

Медик отметил, что те же стоматологи, которых в Грузии большое количество и которые имеют соответствующее медицинское образование, при желании могут быть вовлечены в данный процесс. То же касается и студентов медучилищ.

"Студенты пятого-шестого курсов, которые уже прошли основные предметы, также свободно могут работать ассистентами врачей, медсестер. Движение такого типа в стране необходимо, поскольку мы переходим на определенный предел и эпидситуацией нужно управлять", - подчеркнул Гамкрелидзе.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (81)


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