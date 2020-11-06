20:40 06 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0137
  • 100 RUB4.3756
  • USD3.4000
Поиск
Срочно:
Ираклий Окруашвили

Коронавирус подтвердился у однопартийца Окруашвили

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (83)
62 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/03/249913005.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201106/249949799/Koronavirus-podtverdilsya-u-odnopartiytsa-Okruashvili.html

В Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация - в день COVID-19 выявляют у более двух тысяч человек

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Однопартийцы лидера оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили, у которого выявили коронавирус, перешли в режим самоизоляции, сообщил член партии Гурам Чалагашвили. 

Коронавирус в грузинской оппозиции: лидер партии "Лело" все еще в больнице>>

О том, что экс-министр обороны болеет коронавирусом, стало известно накануне. Политик заявил, что в этой связи он не сможет присутствовать на митинге, запланированном оппозицией на 8 ноября. Коронавирус подтвердился и у однопартийца Окруашвили - Миши Качкачишвили. Еще более десяти членов партии находятся в самоизоляции.

"У нас есть два офиса: один в Сабуртало, а другой - возле Дома юстиции, на улице Атонели. Все, кто был с Ираклием в офисе на Атонели, находятся на самоизоляции, их около 10-12 человек... У меня контакта не было, я был в другом офисе", - сказал Чалагашвили в эфире Первого канала.

Коронавирус давно добрался до грузинских политиков. Опасной инфекцией болеют премьер Георгий Гахария, несколько членов правительства, а также ряд оппозиционных лидеров.

В Грузии за последние два месяца значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Суточное количество инфицированных превышает две тысячи человек, а общее число зараженных превысило 50 тысяч. В стране переполнены больницы, и управлять вирусом Минздраву с каждым днем становится сложнее. Поэтому власти призывают граждан максимально воздержаться от массовых собраний, а также соблюдать меры безопасности и установленные правила.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (83)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста после выборов в Портленде
В США вспыхнули протесты после выборов - фото
Зачем Запад расшатывает ЕАЭС и ОДКБ - эксклюзив Нарышкина Дмитрию Киселеву
Зачем Запад расшатывает ЕАЭС и ОДКБ - эксклюзив Нарышкина Дмитрию Киселеву
Президентские выборы в США – 2020 в реальном времени
Выборы президента США – результаты голосования в реальном времени
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться