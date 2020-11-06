Коронавирус подтвердился у однопартийца Окруашвили

В Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация - в день COVID-19 выявляют у более двух тысяч человек

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Однопартийцы лидера оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили, у которого выявили коронавирус, перешли в режим самоизоляции, сообщил член партии Гурам Чалагашвили.

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О том, что экс-министр обороны болеет коронавирусом, стало известно накануне. Политик заявил, что в этой связи он не сможет присутствовать на митинге, запланированном оппозицией на 8 ноября. Коронавирус подтвердился и у однопартийца Окруашвили - Миши Качкачишвили. Еще более десяти членов партии находятся в самоизоляции.

"У нас есть два офиса: один в Сабуртало, а другой - возле Дома юстиции, на улице Атонели. Все, кто был с Ираклием в офисе на Атонели, находятся на самоизоляции, их около 10-12 человек... У меня контакта не было, я был в другом офисе", - сказал Чалагашвили в эфире Первого канала.

Коронавирус давно добрался до грузинских политиков. Опасной инфекцией болеют премьер Георгий Гахария, несколько членов правительства, а также ряд оппозиционных лидеров.

В Грузии за последние два месяца значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Суточное количество инфицированных превышает две тысячи человек, а общее число зараженных превысило 50 тысяч. В стране переполнены больницы, и управлять вирусом Минздраву с каждым днем становится сложнее. Поэтому власти призывают граждан максимально воздержаться от массовых собраний, а также соблюдать меры безопасности и установленные правила.