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Молодые родители в масках с детской коляской

Премьер Грузии: ЧП и массовый карантин вводиться не будут

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (85)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201106/249952204/Premer-Gruzii-ChP-i-massovyy-karantin-vvoditsya-ne-budut.html

Правительство готовит новый пакет помощи населению и бизнесу для преодоления кризиса, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Несмотря на точечные закрытия городов, страна не закроется на карантин, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в эфире телекомпании Imedi.

Георгий Гахария во время голосования на парламентских выборах в Грузии
photo : Gakharia / FB
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"Хочу успокоить бизнес и сказать, что системного, в масштабе всей страны, локдауна не будет.Будут точечные закрытия, чтобы быстро справится с точечными эпидемиологическими взрывам. Это, возможно, будут несколько крупных городов, но это все будет временно и, безусловно, только с целью превенции вируса", - сказал Гахария.

По его словам, введение ограничений по всей стране не рассматривается.

В то же время Гахария подчеркнул, что правительство готовит новый пакет помощи населению и бизнесу, однако не стал углубляться в детали.

На сегодняшний день ежедневный прирост инфицированных в Грузии составляет более 2 тысяч человек. За последнее время власти уже ввели несколько ограничений: ввели обязательный масочный режим, запретили работу ресторанов в стране после 22:00 и перевели школы и детские сады на дистанционное обучение.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (85)


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