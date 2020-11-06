Премьер Грузии: ЧП и массовый карантин вводиться не будут

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Несмотря на точечные закрытия городов, страна не закроется на карантин, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в эфире телекомпании Imedi.

"Хочу успокоить бизнес и сказать, что системного, в масштабе всей страны, локдауна не будет.Будут точечные закрытия, чтобы быстро справится с точечными эпидемиологическими взрывам. Это, возможно, будут несколько крупных городов, но это все будет временно и, безусловно, только с целью превенции вируса", - сказал Гахария.

По его словам, введение ограничений по всей стране не рассматривается.

В то же время Гахария подчеркнул, что правительство готовит новый пакет помощи населению и бизнесу, однако не стал углубляться в детали.

На сегодняшний день ежедневный прирост инфицированных в Грузии составляет более 2 тысяч человек. За последнее время власти уже ввели несколько ограничений: ввели обязательный масочный режим, запретили работу ресторанов в стране после 22:00 и перевели школы и детские сады на дистанционное обучение.