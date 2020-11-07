В Грузии за сутки выявили 2859 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа скончались 18 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 754 пациента, а с начала пандемии вылечились 39 773

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 859. Скончались 18 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 54 852 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 754 человека, с начала пандемии вылечились 39 773 пациента. Скончались 441 человек.

В карантине в данное время находятся 3 015 человек, в стационарах – 4 670, в ковид-гостиницах – 2 599.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Вчера суточный показатель инфицированных составлял 2 775.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.