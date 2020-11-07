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Эпидемия коронавируса - пассажиры маршрутных такси на остановке в масках

Ковид-география Грузии: в Тбилиси снова антирекорд новых инфицированных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (89)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201107/249954814/Kovid-geografiya-v-Tbilisi-snova-antirekord-po-novym-sluchayam-koronavirusa.html

В Грузии на данный момент в тяжелом состоянии из-за коронавируса находятся 585 человек, из них 345 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Из 2 859 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, наибольшее число фиксируется в Тбилиси, заявил брифинге глава оперативного штаба при координационном совете Александр Ходжеванишвили.

Регион Число новых случаев Летальных исходов
Тбилиси 1 197 7
Аджария 620 4
Имерети 438 4
Самегрело – Земо Сванети 138 0
Квемо Картли 109 2
Кахети 94 0
Самцхе-Джавахети 77 0
Гурия 63 0
Шида Картли 62 0
Мцхета-Мтианети 38 1
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 28 0

Что касается пациентов находящихся на данный момент в тяжелом состоянии, Ходжеванишвили отметил, что всего в Грузии их 585, из которых на искусственном дыхании находится 345 человек.

При этом из 14 612 инфицированных на сегодняшний день 4 670 проходят лечение в клиниках, 2 599 – ковид-гостиницах, а 7 343 – лечатся дома.

На самоизоляции находится 34 439 человек, из которых в Тбилиси – 3 502, а в Аджарии – 15 693. Еще 4 301 находится на самоизоляции в Имерети.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 54 852 случая заражения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (89)
Теги:
Тбилиси, Коронавирус COVID-2019


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