Ковид-география Грузии: в Тбилиси снова антирекорд новых инфицированных

В Грузии на данный момент в тяжелом состоянии из-за коронавируса находятся 585 человек, из них 345 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Из 2 859 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, наибольшее число фиксируется в Тбилиси, заявил брифинге глава оперативного штаба при координационном совете Александр Ходжеванишвили.

Регион Число новых случаев Летальных исходов Тбилиси 1 197 7 Аджария 620 4 Имерети 438 4 Самегрело – Земо Сванети 138 0 Квемо Картли 109 2 Кахети 94 0 Самцхе-Джавахети 77 0 Гурия 63 0 Шида Картли 62 0 Мцхета-Мтианети 38 1 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 28 0

Что касается пациентов находящихся на данный момент в тяжелом состоянии, Ходжеванишвили отметил, что всего в Грузии их 585, из которых на искусственном дыхании находится 345 человек.

При этом из 14 612 инфицированных на сегодняшний день 4 670 проходят лечение в клиниках, 2 599 – ковид-гостиницах, а 7 343 – лечатся дома.

На самоизоляции находится 34 439 человек, из которых в Тбилиси – 3 502, а в Аджарии – 15 693. Еще 4 301 находится на самоизоляции в Имерети.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 54 852 случая заражения.