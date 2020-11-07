Ковид-география Грузии: в Тбилиси снова антирекорд новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Из 2 859 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, наибольшее число фиксируется в Тбилиси, заявил брифинге глава оперативного штаба при координационном совете Александр Ходжеванишвили.
|Регион
|Число новых случаев
|Летальных исходов
|Тбилиси
|1 197
|7
|Аджария
|620
|4
|Имерети
|438
|4
|Самегрело – Земо Сванети
|138
|0
|Квемо Картли
|109
|2
|Кахети
|94
|0
|Самцхе-Джавахети
|77
|0
|Гурия
|63
|0
|Шида Картли
|62
|0
|Мцхета-Мтианети
|38
|1
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|28
|0
Что касается пациентов находящихся на данный момент в тяжелом состоянии, Ходжеванишвили отметил, что всего в Грузии их 585, из которых на искусственном дыхании находится 345 человек.
При этом из 14 612 инфицированных на сегодняшний день 4 670 проходят лечение в клиниках, 2 599 – ковид-гостиницах, а 7 343 – лечатся дома.
На самоизоляции находится 34 439 человек, из которых в Тбилиси – 3 502, а в Аджарии – 15 693. Еще 4 301 находится на самоизоляции в Имерети.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 54 852 случая заражения.