В семи городах Грузии прекращают работу все детские сады

На сегодняшний день государственные детские сады уже прекратили работу в Тбилиси, частные же продолжали принимать воспитанников в обычном режиме

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Из-за пандемии коронавируса в семи крупных городах Грузии прекращают работу государственные и частные детские сады, заявила вице-премьер Грузии, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили на брифинге.

"С 9 ноября будет введен запрет на функционирование частных и государственных детских садов в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Рустави, Гори и Поти", – сказала Цкитишвили.

На сегодняшний день государственные детские сады уже прекратили работу в Тбилиси, что касается частных, то они продолжали принимать воспитанников в обычном режиме.

В Грузии ежедневный прирост инфицированных к 7 ноября приблизился к отметке 3 тысячи. Всего же с начала пандемии число заболевших уже достигло 54 842.