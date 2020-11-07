16:52 07 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9892
  • 100 RUB4.3379
  • USD3.3613
Поиск
Прихожая комната в одном из детских садов

В семи городах Грузии прекращают работу все детские сады

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (92)
21103
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201107/249955756/V-semi-gorodakh-Gruzii-prekraschayut-rabotu-vse-detskie-sady.html

На сегодняшний день государственные детские сады уже прекратили работу в Тбилиси, частные же продолжали принимать воспитанников в обычном режиме

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Из-за пандемии коронавируса в семи крупных городах Грузии прекращают работу государственные и частные детские сады, заявила вице-премьер Грузии, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили на брифинге.

Сотрудники полиции раздают на улице маски прохожим во время эпидемии коронавируса
photo : Patrol Police of Georgia / FB
В семи городах Грузии вводятся ограничения на передвижение по ночам - подробности

"С 9 ноября будет введен запрет на функционирование частных и государственных детских садов в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Рустави, Гори и Поти", – сказала Цкитишвили.

На сегодняшний день государственные детские сады уже прекратили работу в Тбилиси, что касается частных, то они продолжали принимать воспитанников в обычном режиме.

В Грузии ежедневный прирост инфицированных к 7 ноября приблизился к отметке 3 тысячи. Всего же с начала пандемии число заболевших уже достигло 54 842.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (92)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия, Детский сад


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста после выборов в Портленде
В США вспыхнули протесты после выборов - фото
Постоянные учения в странах Балтии мешают местным жителям - видео
Постоянные учения в странах Балтии мешают местным жителям - видео
Президентские выборы в США – 2020 в реальном времени
Выборы президента США – результаты голосования в реальном времени
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться