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Амиран Гамкрелидзе

Эпидемиолог рассказал, когда в Грузии ожидается пик коронавируса

photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (93)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201107/249956090/Epidemiolog-rasskazal-kogda-v-Gruzii-ozhidaetsya-pik-koronavirusa.html

Эпидемиолог в очередной раз призвал жителей страны следовать главным рекомендациям: носить маски, соблюдать дистанцию и избегать массовых собраний

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Пика инфицирования коронавирусом в Грузии следует ожидать в середине ноября, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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photo: Government of Georgia / FB
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"Пандемия все больше расширяется. Она не отступает, и мы все должны это учитывать. Это видно и по показателям нашей страны. Мы делаем прогноз, что в середине ноября все будет тяжело, мы выйдем на пик, и какое-то время будет продолжаться плато пика", – сказал Гамкрелидзе в ходе брифинга.

По его словам, ситуацию в конце ноября осложнит и сезонный грипп.

"Мы входим в пик, где будет также рост респираторных заболеваний. У нас будет рост случаев, но есть и превентивные меры – маски, соблюдение дистанции и избегание массовых собраний", – добавил эпидемиолог.

На фоне приближающегося пика вице-премьер Грузии и министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили заявила о сложностях с местами в клиниках.

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photo : Irakli Garibashvili / FB
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"На этом этапе существуют определенные сложности с местами. Мы все знаем, свободных пространств немного, и перед нами стоит важная задача, в решение которой включены сотрудники Минздрава: своевременное освобождение мест. Мы не раз говорили, что если за границей 10-15% инфицированных требуют госпитализации, у нас этот показатель составляет около 30%", – сказала Цкитишвили.

На сегодняшний день ежедневное число инфицированных в сутки приблизилось к отметке 3 тысячи.

При этом из 14 612 инфицированных на сегодняшний день 4 670 проходят лечение в клиниках, 2 599 – ковид-гостиницах, а 7 343 – лечатся дома.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (93)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Амиран Гамкрелидзе


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