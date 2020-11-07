Эпидемиолог рассказал, когда в Грузии ожидается пик коронавируса

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Пика инфицирования коронавирусом в Грузии следует ожидать в середине ноября, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"Пандемия все больше расширяется. Она не отступает, и мы все должны это учитывать. Это видно и по показателям нашей страны. Мы делаем прогноз, что в середине ноября все будет тяжело, мы выйдем на пик, и какое-то время будет продолжаться плато пика", – сказал Гамкрелидзе в ходе брифинга.

По его словам, ситуацию в конце ноября осложнит и сезонный грипп.

"Мы входим в пик, где будет также рост респираторных заболеваний. У нас будет рост случаев, но есть и превентивные меры – маски, соблюдение дистанции и избегание массовых собраний", – добавил эпидемиолог.

На фоне приближающегося пика вице-премьер Грузии и министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили заявила о сложностях с местами в клиниках.

"На этом этапе существуют определенные сложности с местами. Мы все знаем, свободных пространств немного, и перед нами стоит важная задача, в решение которой включены сотрудники Минздрава: своевременное освобождение мест. Мы не раз говорили, что если за границей 10-15% инфицированных требуют госпитализации, у нас этот показатель составляет около 30%", – сказала Цкитишвили.

На сегодняшний день ежедневное число инфицированных в сутки приблизилось к отметке 3 тысячи.

При этом из 14 612 инфицированных на сегодняшний день 4 670 проходят лечение в клиниках, 2 599 – ковид-гостиницах, а 7 343 – лечатся дома.