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Скорая помощь 112 на выезде

За сутки в Грузии выявили 2901 новый случай коронавируса

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (96)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа скончались 34 человека, из ковид-клиник страны выписаны 2 799 пациентов, а с начала пандемии вылечились 42 572

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 901. Скончались 34 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 57 753 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 799 человек, с начала пандемии вылечились 42 572 пациента. Скончались 475 человек.

В карантине в данное время находятся 2 964 человека, в стационарах – 4 691, в ковид-гостиницах – 2 879.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Вчера суточный показатель инфицированных составлял 2 775.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (96)


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