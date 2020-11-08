Ковид-география Грузии: наибольшее число инфицированных выявлено в Тбилиси

В Грузии на данный момент в самоизоляции находятся 37 324 человека, из которых 5 326 - в Тбилиси, 16 226 - в Аджарии и 4 305 - в Имерети

ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Из 2 901 нового случая коронавируса, выявленного в Грузии за последние сутки, наибольшее число фиксируется в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Регион Число новых случаев Летальных исходов Тбилиси 1 060 14 Аджария 461 7 Самегрело - Земо Сванети 369 0 Имерети 340

8

Шида Картли 199 3 Квемо Картли 181 1 Кахети 94 1 Мцхета-Мтианети 78

0 Гурия 68 0 Самцхе-Джавахети 45 0 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 6 0

За сутки скончались 34 пациента, всего с момента начала пандемии в Грузии скончались 475 пациентов.

По данным пресс-службы правительства, на данном этапе в стране зарегистрировано 14 680 активных случаев.

В больницах проходит лечение 4 691 человек, в том числе в тбилисских больницах - 2 316, в Аджарии - 740. 641 пациент находится в тяжелом состоянии. 7 110 человек лечатся на дому.

На сегодняшний день в самоизоляции находятся 37 324 человека, из которых 5 326 - в Тбилиси, 16 226 - в Аджарии и 4 305 - в Имерети, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В зонах карантина находится 2964 человека, в том числе 683 из них в Тбилиси и 1296 человек в Аджарии. Всего с 6 октября по 7 ноября с границы в карантин было переведено 13 227 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 57 753 случая заражения.