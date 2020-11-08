Ковид-география Грузии: наибольшее число инфицированных выявлено в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Из 2 901 нового случая коронавируса, выявленного в Грузии за последние сутки, наибольшее число фиксируется в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
|Регион
|Число новых случаев
|Летальных исходов
|Тбилиси
|1 060
|14
|Аджария
|461
|7
|Самегрело - Земо Сванети
|369
|0
|Имерети
|340
|8
|Шида Картли
|199
|3
|Квемо Картли
|181
|1
|Кахети
|94
|1
|Мцхета-Мтианети
|78
|0
|Гурия
|68
|0
|Самцхе-Джавахети
|45
|0
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|6
|0
За сутки скончались 34 пациента, всего с момента начала пандемии в Грузии скончались 475 пациентов.
По данным пресс-службы правительства, на данном этапе в стране зарегистрировано 14 680 активных случаев.
В больницах проходит лечение 4 691 человек, в том числе в тбилисских больницах - 2 316, в Аджарии - 740. 641 пациент находится в тяжелом состоянии. 7 110 человек лечатся на дому.
На сегодняшний день в самоизоляции находятся 37 324 человека, из которых 5 326 - в Тбилиси, 16 226 - в Аджарии и 4 305 - в Имерети, говорится в сообщении пресс-службы правительства.
В зонах карантина находится 2964 человека, в том числе 683 из них в Тбилиси и 1296 человек в Аджарии. Всего с 6 октября по 7 ноября с границы в карантин было переведено 13 227 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 57 753 случая заражения.