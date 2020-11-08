12:55 08 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9892
  • 100 RUB4.3379
  • USD3.3613
Поиск
Тбилисская инфекционная больница

Ковид-география Грузии: наибольшее число инфицированных выявлено в Тбилиси

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (96)
14901
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201108/249961083/Kovid-geografiya-Gruzii-naibolshee-chislo-infitsirovannykh-vyyavleno-v-Tbilisi.html

В Грузии на данный момент в самоизоляции находятся 37 324 человека, из которых 5 326 - в Тбилиси, 16 226 - в Аджарии и 4 305 - в Имерети

ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Из 2 901 нового случая коронавируса, выявленного в Грузии за последние сутки, наибольшее число фиксируется в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Регион Число новых случаев Летальных исходов
Тбилиси 1 060 14
Аджария 461 7
Самегрело - Земо Сванети 369 0
Имерети 340
 8
Шида Картли 199 3
Квемо Картли 181 1
Кахети 94 1
Мцхета-Мтианети 78
 0
Гурия 68 0
Самцхе-Джавахети 45 0
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 6 0

 

 

За сутки скончались 34 пациента, всего с момента начала пандемии в Грузии скончались 475 пациентов.

По данным пресс-службы правительства, на данном этапе в стране зарегистрировано 14 680 активных случаев.

Амиран Гамкрелидзе
photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
Эпидемиолог рассказал, когда в Грузии ожидается пик коронавируса

В больницах проходит лечение 4 691 человек, в том числе в тбилисских больницах - 2 316, в Аджарии - 740. 641 пациент находится в тяжелом состоянии. 7 110 человек лечатся на дому.

На сегодняшний день в самоизоляции находятся 37 324 человека, из которых 5 326 - в Тбилиси, 16 226 - в Аджарии и 4 305 - в Имерети, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В зонах карантина находится 2964 человека, в том числе 683 из них в Тбилиси и 1296 человек в Аджарии. Всего с 6 октября по 7 ноября с границы в карантин было переведено 13 227 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 57 753 случая заражения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (96)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках и очках идут по улице
Эпидемия коронавируса: жизнь в масках в Тбилиси - фото
Несли в руках 250-килограммовый пианино. В Минске прошел необычный забег
Несли в руках 250-килограммовый пианино. В Минске прошел необычный забег - видео
Президентские выборы в США – 2020 в реальном времени
Выборы президента США – результаты голосования в реальном времени
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться