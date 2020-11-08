У председателя сакребуло Кутаиси подтвердился коронавирус

Коронавирус подтверждается все у большего числа руководящих работников как в Тбилиси, так и в регионах страны

ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. У и.о. председателя Кутаисского сакребуло (горсовет) Ираклия Шенгелия выявили коронавирус, об этом Шенгелия написал на своей странице в Facebook.

"Я принял вызов уханьского COVID-19 спокойно и бессимптомно, я остаюсь в изоляции, и отсюда я буду атаковать коварный вирус", - написал Шенгелия.

Ранее коронавирусом заразились несколько депутатов Кутаисского сакребуло, а также заместитель председателя. Примечательно, что сам Шенгелия по профессии врач.

Подтвердился коронавирус и у мэра Кобулети Мириана Катамадзе. По сообщению пресс-службы, болезнь протекает бессимптомно, мэр чувствует себя хорошо и находится дома.

Заместители мэра, помощники, руководители управлений и общественных связей ушли в самоизоляцию, но продолжают работать удаленно.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 57 753 случая заражения, из них 2 901 за минувшие сутки. Скончались 475 пациентов, выздоровели 42 562.