Дома юстиции в Тбилиси, Кутаиси и Батуми сокращают часы работы

ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Дома юстиции в трех городах Грузии - Тбилиси, Кутаиси и Батуми, с понедельника, 9 ноября, будут обслуживать граждан до с 09:00 до 21:00, информацию распространяет Агентство развития государственных сервисов.

Как отмечается в сообщении, с 1 июня Дома юстиции перешли на чрезвычайный режим работы и увеличили часы приема граждан с 18:00 до 24:00. Однако из-за ограничения на передвижение после 22:00 в крупных городах Грузии, которое вступает в силу с 9 ноября, было решено сократить часы работы.

"Что касается граждан, у которых был забронирован визит в Дома юстиции в Тбилиси, Кутаиси и Батуми с 21:00 до 00:00 9 ноября и в последующие дни, то им будет предоставлена возможность воспользоваться сервисом в тот же день, только с 09:00 – 11:00. В том случае, если данное время для них неприемлемо, гражданин должен связаться с колл-центром (2 405 405) и Дом Юстиции предложит им для визита альтернативное время", - говорится в заявлении.

Зайти в здание и получить необходимую услугу в рабочее время возможно, как и прежде, по предварительному бронированию. Для этого необходимо забронировать посещение на портале, где установлен специальный календарь. После бронирования пользователь получит короткое текстовое сообщение на указанный номер телефона, в котором будут указаны дата, место и время посещения, а также одноразовый код услуги, который должен предоставить клиент, прибывающий в Дом Юстиции.

Заинтересованные лица смогут забронировать визит на грузинском, абхазском, английском, армянском и азербайджанском языках.